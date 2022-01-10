В МИД оценили условия для возобновления работы Совета Россия — НАТО

Вашингтон хочет восстановить работу Совета Россия — НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы. Так оценил ситуацию замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что американская сторона намерена возобновить деятельность Совета на своих условиях, по той повестке дня, которая ее устраивает. По его словам, американская сторона делает упор на «так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине».

Рябков также подчеркнул, что подходы США по диалогу с России по гарантиям безопасности, озвученные перед встречей в Женеве, не стали неожиданностью для Москвы. «Их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы "погрузить" в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий», — уточнил он.

Ранее замглавы российского МИД заявил, что США и НАТО должны проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе для возможности продуктивного диалога. По его словам, российская сторона принимала позицию Вашингтона такой, какая она есть, на протяжении 30 лет.