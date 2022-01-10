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В НАТО отметили готовность России к диалогу

Генсек НАТО Столтенберг: мы приветствуем готовность России к переговорам

Фото: Johanna Geron / Reuters

В НАТО приветствуют готовность России к диалогу по безопасности, но ожидают, что Москва учтет озабоченности Северного альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей с главой МИД Украины Кулебой. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг считает, что новые переговоры, которые состоятся 12 января в рамках Совета Россия — НАТО, станут началом процесса консультаций по договору о гарантиях безопасности в Европе. По мнению генсека, эти договоренности смогут предотвратить будущие конфликты. «Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями», — отметил политик.

Генсек заявил, что будущие переговоры не решат все накопившиеся проблемы сразу. Он выразил надежду на то, что Москва и Северный альянс придут к консенсусу. «Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперед, о проведении серии встреч. Я действительно надеюсь, что если есть реальная воля с обеих сторон, со стороны России и со стороны НАТО, то сейчас мы сможем запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе», — рассказал Столтенберг.

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Политик отметил, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве стран на присоединение к альянсу, но считает возможным и необходимым прийти к соглашению по контролю над наступательными вооружениями.

В понедельник, 10 января, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия будет жестко отстаивать свою линию на консультациях с США по гарантиям безопасности. Депутат отметил, что российская сторона уже неоднократно предупреждала, что не планирует затягивать процесс решения вопроса безопасности и вести многолетние переговоры.

Ранее Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

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Дмитрий Сотак
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