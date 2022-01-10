Россияне бросились скупать жилье в праздники

Россияне бросились скупать квартиры в первые дни января, так как торопились решить жилищный вопрос перед повышением ставок по ипотеке. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Коммерческий директор девелоперской группы компаний «А101» Анна Боим рассказала, что объем сделок по покупке недвижимости в первые десять дней января 2022 года оказался на 50 процентов выше, чем за тот же период 2021 года. Такую динамику эксперт объяснила стремлением оформить ипотеку по более выгодной ставке, так как, согласно прогнозам, в 2022 втором году ипотечные ставки вырастут до 11-12,5 процента.

Руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова рассказала, что большинство покупателей уже имели одобренную ипотеку и закрыли этот вопрос еще в конце 2021 года. Граждане воспользовались праздниками, чтобы посмотреть объекты и задать интересующие вопросы, считает руководитель департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов.

Коммерческий директор группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил всплеск активности покупателей в Санкт-Петербурге. По его словам, такая динамика связана с периодом отпусков, когда у граждан больше свободного времени для поиска жилья.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году ставки по ипотеке резко вырастут до 12 процентов годовых. Такое увеличение связано с повышением ключевой ставки Центральным банком. В декабре 2021 года регулятор седьмой раз подряд повысил ключевую ставку — до 8,5 процента годовых.