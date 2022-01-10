Украина исключила разрыв дипломатических связей с Россией

В Киеве исключили возможность разрыва дипломатических связей с Россией. В продолжении диалога между дипломатами украинские власти видят возможность избежать военного сценария развития событий, рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», — заявила Стефанишина. Соответствующее мнение она выразила в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Киев подтвердил желание сотрудничать с Москвой на фоне ультиматума НАТО, в котором альянс заявил о готовности к военному конфликту с Россией в случае провала переговоров о гарантиях безопасности в Восточной Европе. При этом Столтенбрег все же положительно оценивает возможность урегулировать отношения Москвы и Брюсселя мирными методами.

Ранее Украине предрекли крах государственности из-за бездействия властей страны во внешней политике. По мнению политолога Руслана Бортника, Украина рискует стать объектом в переговорах США и России.