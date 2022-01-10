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Украина исключила разрыв дипломатических связей с Россией

Власти Украины подтвердили желание продолжить дипломатический диалог с Россией

Фото: РИА Новости

В Киеве исключили возможность разрыва дипломатических связей с Россией. В продолжении диалога между дипломатами украинские власти видят возможность избежать военного сценария развития событий, рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», — заявила Стефанишина. Соответствующее мнение она выразила в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Киев подтвердил желание сотрудничать с Москвой на фоне ультиматума НАТО, в котором альянс заявил о готовности к военному конфликту с Россией в случае провала переговоров о гарантиях безопасности в Восточной Европе. При этом Столтенбрег все же положительно оценивает возможность урегулировать отношения Москвы и Брюсселя мирными методами.

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Дмитрий Настасьев
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