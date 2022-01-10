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Глава Госдепа поставил ультиматум России

Генсек Госдепа Блинкен: США готовы к военному конфликту с Россией, при провале переговоров

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поставил ультиматум России. По его словам, США готовы к военному конфликту с российской стороной в Европе в случае провала переговоров по безопасности. Об этом Блинкен заявил изданию Financial Times.

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«Я знаю историю России. На протяжении веков у них были конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать, работать с НАТО», — добавил глава Госдепа. При этом он отметил, что риск конфликта с Москвой по-прежнему сохраняется и поэтому Брюссель должен готовиться к худшему.

Блинкен также заявил, что в НАТО положительно оценивают такие пути разрешения напряженности с Россией, как контроль вооружений и повышение прозрачности военной деятельности, учений. Он признался, что Запад готов пойти на неразмещения ракет на Украине и обсуждение условий работы противоракетной обороны в Европе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он отметил, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. По его мнению, организация должна усиливать поддержку украинской стороны.

Он также заявил о невозможности решения всех проблем в ходе переговоров с Россией в Женеве по гарантиям безопасности. При этом генсек НАТО выразил уверенность в возможности вести результативный диалог с российской стороной, однако не исключил конфронтации.

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Николай Чигасов
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