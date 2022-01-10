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Комитет нацбезопасности Казахстана опубликовал фото задержания экстремистов

КНБ Казахстана опубликовал фото задержания принимавших участие в беспорядках экстремистов

Фото: Telegram-канал «CORONAVIRUS2020.KZ»

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана опубликовал фото, сделанные после задержания экстремистов, принимавших участие в беспорядках в Алма-Ате. Соответствующая публикация появилась в правительственном Telegram.

Сообщается, что в ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и другие вещественные доказательства. Всего были ликвидированы две экстремистские ячейки. Лидер одной из них, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом.

О том, что сотрудники Комитета нацбезопасности Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках, сообщалось ранее. На данный момент на территории Казахстана КНБ осуществляет мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и причастных к совершению актов терроризма, а также по выяснению обстоятельств совершенных преступлений.

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Марина Совина
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