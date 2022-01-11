В Совфеде оценили слова Зеленского о готовности договориться по Донбассу

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, свидетельствуют, что он не собирается выполнять обещания. Такой комментарий дал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, пишет RT.

«Что значит "пора"? Пускай выполнят то, о чем договорились по Минским соглашениям. Ни один пункт из тех договоренностей, в принципе, не выполнен», — отметил Цеков.

По его утверждению, Зеленскому следует меньше говорить, а больше делать. Вместе с тем сенатор подчеркнул, что руководству Украины нужно предпринять какие-то действия, которые будут говорить о том, что страна собирается выполнять Минские соглашения. «Тогда можно сказать, что процесс пошел», — уточнил Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова предметно договориться с Россией насчет урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нового саммита «нормандской четверки». Он отметил, что украинские дипломаты уже передали своим коллегам сведения об имплементации Минских соглашений и предыдущих решений «четверки» относительно Донбасса.