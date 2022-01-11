Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты

Британские эксперты провели опрос, показавший готовность есть насекомых ради экологии

Фото: Jiri Hubatka / globallookpress.com

Агентство по пищевым стандартам Соединенного Королевства (FSA) провело онлайн-опрос, оценивший, насколько люди готовы пожертвовать пищевыми привычками ради спасения планеты. В исследовании приняли участие 1900 жителей Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Результаты показали, что большинство не хочет отказываться от источников животного белка, заменив его более экологичным продуктом.

В качестве перспективной альтернативы мясу и молочным изделиям британские эксперты предложили участникам опроса диету bushtucker trial — данный тип питания стал популярным благодаря экстремальным реалити-шоу, где испытуемые должны есть тараканов и жуков. В число признанных съедобными насекомых входят и мучные черви, которыми часто кормят домашних птиц и рыб.

Материалы по теме:
Дурное влияние. Наркотики губят не только людей, но и природу. Чем они так опасны для планеты?
Дурное влияние.Наркотики губят не только людей, но и природу. Чем они так опасны для планеты?
16 декабря
Грязное искусство. Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
Грязное искусство.Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
28 декабря

67 процентов опрошенных заявили, что «ничто не заставит их попробовать съесть насекомое», однако нашлись и те, кто готов дать шанс необычной диете ради улучшения экологии. 13 процентов респондентов ответили, что могли бы съесть блюдо из насекомых, если бы были уверены в его безопасности. 11 процентов сообщили, что съели бы аппетитно поданных к столу жуков или червей. Еще больше людей — 37 процентов — готовы получать белок таким образом, если насекомые будут измельчены и смешаны с другими продуктами.

При этом 27 процентов участников опроса, изначально категорически отказавшихся от поедания насекомых, впоследствии оказались среди тех, кто допускает, что гарантированная безопасность блюда все же может убедить их попробовать диету из экстремальных шоу. 23 процента тех же респондентов согласились с ними, добавив, что решающим в данном вопросе для них стало бы доверие к определяющим съедобность насекомых экспертам.

Последние исследования показывают, что заменитель животного белка — не единственная полезная для окружающей среды функция, которую могли бы выполнять насекомые. В Британии набирает популярность разведение домашних червей. Таким образом жители страны хотят избавляться от отходов более экологичными методами: ведь черви могут есть как старые носки, так и кожуру фруктов, превращая их в удобрение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter