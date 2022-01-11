Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты

Агентство по пищевым стандартам Соединенного Королевства (FSA) провело онлайн-опрос, оценивший, насколько люди готовы пожертвовать пищевыми привычками ради спасения планеты. В исследовании приняли участие 1900 жителей Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Результаты показали, что большинство не хочет отказываться от источников животного белка, заменив его более экологичным продуктом.

В качестве перспективной альтернативы мясу и молочным изделиям британские эксперты предложили участникам опроса диету bushtucker trial — данный тип питания стал популярным благодаря экстремальным реалити-шоу, где испытуемые должны есть тараканов и жуков. В число признанных съедобными насекомых входят и мучные черви, которыми часто кормят домашних птиц и рыб.

67 процентов опрошенных заявили, что «ничто не заставит их попробовать съесть насекомое», однако нашлись и те, кто готов дать шанс необычной диете ради улучшения экологии. 13 процентов респондентов ответили, что могли бы съесть блюдо из насекомых, если бы были уверены в его безопасности. 11 процентов сообщили, что съели бы аппетитно поданных к столу жуков или червей. Еще больше людей — 37 процентов — готовы получать белок таким образом, если насекомые будут измельчены и смешаны с другими продуктами.

При этом 27 процентов участников опроса, изначально категорически отказавшихся от поедания насекомых, впоследствии оказались среди тех, кто допускает, что гарантированная безопасность блюда все же может убедить их попробовать диету из экстремальных шоу. 23 процента тех же респондентов согласились с ними, добавив, что решающим в данном вопросе для них стало бы доверие к определяющим съедобность насекомых экспертам.

Последние исследования показывают, что заменитель животного белка — не единственная полезная для окружающей среды функция, которую могли бы выполнять насекомые. В Британии набирает популярность разведение домашних червей. Таким образом жители страны хотят избавляться от отходов более экологичными методами: ведь черви могут есть как старые носки, так и кожуру фруктов, превращая их в удобрение.