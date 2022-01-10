Британцы решили спасать планету с помощью червей

В Великобритании сообщество, поддерживающее разведение городских червей (UWC), предложило бороться с отходами с помощью беспозвоночных. Черви могут создавать удобрения и спасать планету от изменения климата, сообщает The Guardian.

Сообщество получило грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей), чтобы разослать тысячу упаковок с навозными червями по домохозяйствам, школам и тюрьмам. По словам специалистов, по способности перерабатывать отходы черви не имеют себе равных. Полученный от жизнедеятельности беспозвоночных навоз можно использовать для удобрения растений.

Для разведения червей желающим необходимо оборудовать коробку, заполнив ее влажной бумагой или старыми хлопковыми вещами. На данный момент в проекте приняли участие 26 школ и одна тюрьма. Схема будет работать на протяжении двух лет, после чего власти примут решение по поводу дальнейшего финансирования.

В декабре 2021 года крупные представители пищевой промышленности спрогнозировали, что в будущем популярность приобретут блюда из сверчков, червей и личинок. Использование альтернативных источников белка связано с методами спасения планеты от последствий производства продуктов.