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Среда обитания

Британцы решили спасать планету с помощью червей

Британское сообщество UWC получило финансирование на разведение червей ради планеты

Фото: страница The Urban Worm CIC на Facebook

В Великобритании сообщество, поддерживающее разведение городских червей (UWC), предложило бороться с отходами с помощью беспозвоночных. Черви могут создавать удобрения и спасать планету от изменения климата, сообщает The Guardian.

Сообщество получило грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей), чтобы разослать тысячу упаковок с навозными червями по домохозяйствам, школам и тюрьмам. По словам специалистов, по способности перерабатывать отходы черви не имеют себе равных. Полученный от жизнедеятельности беспозвоночных навоз можно использовать для удобрения растений.

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Для разведения червей желающим необходимо оборудовать коробку, заполнив ее влажной бумагой или старыми хлопковыми вещами. На данный момент в проекте приняли участие 26 школ и одна тюрьма. Схема будет работать на протяжении двух лет, после чего власти примут решение по поводу дальнейшего финансирования.

В декабре 2021 года крупные представители пищевой промышленности спрогнозировали, что в будущем популярность приобретут блюда из сверчков, червей и личинок. Использование альтернативных источников белка связано с методами спасения планеты от последствий производства продуктов.

Татьяна Волкова
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