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Испорченную монету продали на аукционе в 1020 раз дороже номинала

Монета с дефектом ушла с молотка по цене, превышающей номинал в 1020 раз

Фото: eBay

Редкая испорченная английская монета достоинством в 50 пенсов (51 рубль) ушла с молотка на интернет-аукционе eBay по цене, в 1020 раз превышающей номинал, благодаря дважды пропечатанному изображению. Об этом сообщает The Sun.

Монету с дефектом дважды пропечатали с аверса и реверса. Покупатель, которому она досталась, теперь обладает монетой, на аверсе которой дважды пропечатана голова королевы Елизаветы II, а на реверсе — два изображения сидящей на льве Британии — персонифицированного символа страны.

Коллекционеры устроили ожесточенную борьбу за покупку лота и сделали 19 ставок за семь дней. В результате монета была продана в 1020 раз дороже номинала — за 510 фунтов (51,9 тысячи рублей) при стартовой цене в 99 пенсов (101 рубль).

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Похожая монета с дефектом ранее была продана за 550 фунтов (55,9 тысячи рублей). Это говорит о том, что коллекционеры готовы отдавать большие деньги, чтобы получить монеты с дефектами.

Ранее сообщалось, что другая редкая монета достоинством в 50 пенсов (51 рубль) ушла с молотка на интернет-аукционе eBay в 310 раз дороже номинала. Монета была выпущена в 2009 году в честь 250-летия с момента открытия Королевских ботанических садов, ее тираж оценивается в 210 тысяч штук.

Алиса Дмитриева
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