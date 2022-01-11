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В Южной Корее разбился военный истребитель

Yonhap: истребитель F-5 ВВС Южной Кореи потерпел крушение в провинции Кенгидо

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Истребитель американского производства F-5 военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи потерпел крушение на северо-западе страны в провинции Кенгидо. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей ВВС.

Отмечается, что истребитель разбился во время набора высоты после взлета. По данным агентства, он врезался в гору в городе Хвасон. Информации о состоянии пилота не поступало. «Сейчас проверяется, смог ли пилот катапультироваться», — рассказали военные.

28 декабря прошлого года сообщалось, что в США на юге штата Калифорния частный самолет потерпел крушение и упал на жилой район в городе Эль-Кахоне. Воздушное судно направлялось к близлежащему аэропорту Гиллеспи. Местные власти заявили, что при падении самолета был поврежден один частный дом, никто из жителей района не пострадал.

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Екатерина Андреева
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