Белоруссия обвинила Польшу в распространении фальшивой записи по Ryanair

Заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько заявил, что в записи переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, который в мае 2021 года экстренно приземлился из-за ложного сообщения о минировании в аэропорту Минска, присутствуют признаки монтажа. Об этом Мотолько рассказал в эфире телеканала ОНТ.

Мотолько обвинил Польшу в распространении фальшивой записи переговоров и рассказал, что орган предварительного следствия провел фоноскопическую экспертизу. Специалист Государственного комитета судебных экспертиз обнаружил в файле «участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм».

Представитель СК Белоруссии добавил, что «это указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи».

Ранее Польша опубликовала запись разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair. Следствие страны добавило, что «23 мая 2021 года на вышке управления полетами в Минске находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера, имевшего непосредственный контакт с пилотом самолета». Польша подчеркивала, что «именно этот офицер принимал решение о направлении самолета в Минск».

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Для его сопровождения подняли истребитель МиГ-29. После посадки воздушного судна данные о минировании не подтвердились. На борту авиалайнера находилась россиянка Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которых задержали сразу после приземления.