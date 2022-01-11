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Российский врач призвал открыть детский ковидный госпиталь

Иммунолог Болибок: наши стационары не готовы к массовой госпитализации детей

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В России стоит задуматься о переквалификации одного из ковидных госпиталей в детский. Такую рекомендацию озвучил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру».

Пятая волна коронавируса распространяется по миру. Причина в новом южноафриканском штамме. Ученые предполагают, что до России новая волна дойдет к концу января – началу февраля.

Дети под угрозой

Больше всего опасений вызывает тот факт, что омикрон-штамм хорошо распространяется среди детей, считает Болибок. Ученые из Южной Африки, где этот вариант коронавируса бушует с начала ноября и уже идет на спад, отчитываются о высоком проценте госпитализаций среди этой группы населения, поделился иммунолог.

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«Я бы, будучи лицом, принимающим решение, поступил так: какой-нибудь ковидный госпиталь срочно переквалифицировал в детский. Оснастил бы его двойными койками, поскольку детей до определенного возраста госпитализируют с родителем», — предложил иммунолог.

Процент летальных случаев среди детей невысокий, однако они болеют выраженно, сообщил Болибок. Пока медицине неизвестно, как именно серьезное заболевание отразится на будущем здоровье ребенка, поэтому иммунолог порекомендовал родителям задуматься о вакцинации своих детей.

Ранее председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова призвала россиян вакцинироваться. Она напомнила, что особенность нового штамма заключается в том, что его тяжело переносят и дети.

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Виктория Немис
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