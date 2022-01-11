США выделят более 308 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану

США выделят более 308 миллионов долларов и 1 миллион доз вакцин от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Афганистану. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана 1 миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 миллиона доз», — сказано в пресс-релизе.

В администрации также отметили, что гуманитарная помощь Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации. «Общая гуманитарная помощь США в Афганистане и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составила почти 782 миллиона долларов, и мы остаемся крупнейшим донором гуманитарной помощи в Афганистане», — заявили в Белом доме.

В декабре 2021 года Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 миллионов долларов. По заявлениям представителя ЦБ, эти средства должны быть направлены на продление гуманитарной помощи афганскому населению. Он отметил, что их задействуют в рамках борьбы с бедностью в стране.