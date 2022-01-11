Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США выделят более 308 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану

США выделят Афганистану 308 миллионов долларов и 1 миллион доз вакцин от COVID-19

Фото: Ali Khara / Reuters

США выделят более 308 миллионов долларов и 1 миллион доз вакцин от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Афганистану. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана 1 миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 миллиона доз», — сказано в пресс-релизе.

Материалы по теме:
«Мы убьем тебя, жди нас» Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
«Мы убьем тебя, жди нас»Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
28 ноября
Земля войны. Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
Земля войны.Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
21 ноября

В администрации также отметили, что гуманитарная помощь Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации. «Общая гуманитарная помощь США в Афганистане и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составила почти 782 миллиона долларов, и мы остаемся крупнейшим донором гуманитарной помощи в Афганистане», — заявили в Белом доме.

В декабре 2021 года Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 миллионов долларов. По заявлениям представителя ЦБ, эти средства должны быть направлены на продление гуманитарной помощи афганскому населению. Он отметил, что их задействуют в рамках борьбы с бедностью в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Описано политическое будущее Токаева после беспорядков в Казахстане
Россиянин нашел останки пропавшей в 2013 году школьницы
В Госдуме высказались о введении продуктовых карточек
Путин назначил нового посла в Тунисе
Решена судьба скандального особняка Юрия Лозы
Футболист «Спартака» озадачил подписчиков фотографиями в стрингах
Российская фотомодель предстанет перед судом присяжных за убийство мужа
На Украине избили и ограбили известного журналиста под крики «90-е возвращаются»
Испорченную монету продали на аукционе в 1020 раз дороже номинала
Россиян предупредили о подорожании алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter