Проникший в храм с ножами и в розовом платье россиянин попал на видео

В Измайлове мужчина, ворвавшийся в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в розовом женском платье и с двумя ножами в руках, попал в объективы камер видеонаблюдения. Запись во вторник, 11 января, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как пожилой мужчина с длинной седой бородой открывает дверь храма и начинает ходить мимо икон и подсвечников. В этот момент в его руках блестят ножи.

Инцидент произошел вечером 10 января. Напасть на прихожан мужчина не успел: его обезвредил охранник. Позже задержанного передали в больницу.

27 августа 2021 года сообщалось, что в городе Тейково в Ивановской области россиянка с ножом напала на священника во время службы из-за голосов в голове. В результате он получил неопасные повреждения: резаную рану кисти и ссадину на шее.