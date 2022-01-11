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Мужчина случайно помог родственнику разбогатеть и огорчил жену

Мужчина подарил кузену выигрышный лотерейный билет и огорчил жену

Фото: Max Rossi / Reuters

Мужчина подарил кузену на Рождество купленный за пять долларов (374 рубля) лотерейный билет, случайно помог родственнику разбогатеть и огорчил жену. Об этом он рассказал в посте на сайте Reddit.

По словам автора поста, он каждый год обменивается с родственниками рождественскими подарками стоимостью не больше 10 долларов — такое правило установлено в семье. Он отметил, что традиционно покупает всем родным по лотерейному билету, которые обычно не приносят больших выигрышей — максимальная сумма составляла 50 долларов (3,8 тысячи рублей).

Однако в этом году его кузену достался билет, выигрыш по которому составил 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). 23-летний молодой человек кричал от восторга, а его мать расплакалась от радости. В момент ликования автор поста получил СМС от жены, которая тоже присутствовала на празднике, но вышла на улицу. Текст сообщения гласил: «Выйди к машине».

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Жена потребовала, чтобы муж забрал выигрышный билет и отдал кузену только часть денег. Мужчина отказался и отметил, что у них достаточно денег, а молодой человек — выпускник колледжа, который с трудом оплачивает учебу с помощью матери. Этот аргумент не устроил супругу автора поста, и она продолжила настаивать на своем, а потом и вовсе отказалась разговаривать.

Мужчина обратился за комментариями и советами к пользователям. Он получил поддержку, а его жену комментаторы назвали жадной и меркантильной.

Ранее сообщалось, что мужу надоела кличка жены, которую она получила еще в детстве, и он попросил ее отказаться от прозвища. По его словам, родители его жены думали, что у них родится мальчик, и выбрали для него имя Майкл.

Евгения Черкасова
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