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Седьмой обвиняемый по делу об отравлении метиловым спиртом в Тюмени арестован

В Тюмени арестовали седьмого фигуранта дела об отравлении девяти человек метиловым спиртом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центральный районный суд Тюмени арестовал 35-летнего Алексея Камышева, торгового представителя компании «Лидер Групп», седьмого обвиняемого в деле о смертельном отравлении метиловым спиртом девяти человек. Об этом во вторник, 11 января, сообщает ТАСС.

Фигуранта дела обвиняют по статье 238 («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 6 марта.

10 января сообщалось, что следователи потребовали арестовать десять подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем. По этому делу были арестованы продавщица Елена Мироевская, владелец торговой точки ООО «Рубин» Малик Мамедов, официально нигде не работающие Фарид Эйвазов и Ибрагим Годжаев. 8 января по этому делу арестовали еще двоих — Эмина Гаджиева и Ислама Алиева.

8 января стало известно, что девять человек умерли от отравления спиртом в Тюмени. По версии следствия, с 3 января в торговых точках на улицах города продавалась нелицензионная спиртосодержащая жидкость с водочной этикеткой «Родники Сибири».

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Елизавета Новикова
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