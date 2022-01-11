Мосгорсуд эвакуировали из-за угрозы взрыва

Мосгорсуд и еще 12 районных судов Москвы эвакуировали после анонимных сообщений с угрозой взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего анонимные письма, в которых говорилось о заложенной бомбе, получили 13 судов столицы. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, заседания пришлось прервать и вывести всех сотрудников и посетителей на улицу. Зданиях проверяют сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками.

Ранее неизвестный через оператора службы «112» сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Шереметьево. Эвакуация здания аэропорта не проводилась.

Отмечалось, что ложные сообщения о минировании судов, школ, торговых центров, детских садов, аэропортов, больниц и станций метро начали поступать в конце 2020 года и продолжалась в 2021 году.