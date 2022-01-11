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В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России

Сенаторы Джабаров и Цеков: Польша хочет возложить на РФ ответственность за свои проблемы

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Польша и государства Прибалтики зачастую хотят возложить на Россию ответственность за имеющиеся у них проблемы, а также агрессию в свою сторону, однако Москва ничего подобного не делала, заявили члены Совета Федерации Владимир Джабаров и Сергей Цеков в разговоре с РБК.

Так они ответили на заявление бывшего главы польского МИД и депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что РФ является «серийным насильником» для экс-стран Организации Варшавского договора и СССР.

«Отношение Сикорского к России весьма характерно. Польша в своих бедах пытается обвинить представителей других государств и других национальностей», — заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Сенатор отметил, что Польша обвиняет в своих проблемах не только Россию. Кроме того, сенатор связал трудности страны с ошибками политиков из высшего руководства государства.

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Похожую точку зрения высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Россия не раз освобождала Польшу, в последний раз это было в 1944-1945 годах. В свою очередь, Польша, как добавил сенатор, неоднократно принимала на себя роль «насильника», в том числе когда в 1612 году заняла Кремль.

Ранее аналитики агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в своем ежегодном докладе «Международные угрозы» призвали РФ готовиться к новым провокациям со стороны Запада в текущем году. Одной из таких провокаций, по словам экспертов, может стать попытка Польши сорвать диалог между Россией и США по стратегической стабильности.

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Юлия Ямпольская
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