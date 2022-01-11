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Песков исключил тенденцию на задержание невиновных в Казахстане

Представитель Кремля Песков: задержание Рузахунова по ложному обвинению ничего не значит

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Задержание музыканта Викрама Рузахунова из Киргизии в Алма-Ате по ложному обвинению является единичным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля исключил появление тенденции на задержание невиновных в Казахстане и выразил уверенность, что история с музыкантом не должна преуменьшить общественное понимание террористической угрозы в республике. Его слова передает РИА Новости.

«Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате», — заявил Песков. Пресс-секретарь призвал серьезно оценивать массовые беспорядки, которые произошли в республике.

Казахстанские силовики задержали джазмена Викрама Рузахунова в Алма-Ате 7 января. Позже на видео он появился избитым и признался в участии в протестах за денежное вознаграждение. После вмешательства властей Киргизии Рузахунова освободили. Он вернулся домой и назвал свои показания ложными. По словам Рузахунова, он оговорил себя в надежде поскорее попасть домой. Способ ему якобы подсказали сокамерники.

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Тем временем МИД Киргизии настаивает на невиновности и других своих сограждан. Бишкек направил Нур-Султану дипломатическую ноту, в которой потребовал провести быстрое разбирательство относительно еще одной группы киргизов, задержанной в Казахстане. Несколько граждан страны также отпустили из-под стражи после вмешательства МИД страны.

Ранее Песков рассказал о задаче «купировать зло» в социальных сетях. По мнению пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, в ходе массовых беспорядков в Казахстане в очередной раз подтвердилась негативная сторона этого способа коммуникации.

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Дмитрий Настасьев
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