Найдены города России с самыми дешевыми квартирами

За 2021 год новостройки в крупных российских городах подорожали в среднем на 32 процента. Стоимость квадратного метра достигла 93,6 тысячи рублей. Такую сумму назвали специалисты портала «Мир квартир».

В среднем квартира в России обойдется в 5,12 миллиона рублей. Меньше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Хабаровске — всего на три процента. Также среди городов с самым низким темпом роста цен оказались Нижний Тагил (плюс семь процентов) и Махачкала (плюс девять процентов).

Кроме того, в двух крупных городах из 70 средняя стоимость квартир в новостройках в 2021 году снизилась: в Нижнем Тагиле цены упали на шесть процентов, а в Хабаровске — на четыре.

При этом в настоящее время лишь в шести городах с населением от 300 тысяч человек средняя стоимость квартиры дешевле трех миллионов рублей. В Нижнем Тагиле жилье можно приобрести за 2,22 миллиона рублей, в Магнитогорске — за 2,24 миллиона, в Махачкале и Оренбурге — за 2,81 миллиона. Квартира в Кирове обойдется в 2,88 миллиона рублей, а в Волжском — в 2,99 миллиона. При этом два года назад квартиры по цене ниже трех миллионов можно было найти в 19 крупных городах России.

Лидером по росту цен на квадратный метр в новостройках оказался Сочи. Там стоимость «квадрата» достигла 296,6 тысячи рублей — это почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Такую динамику эксперты связывают с мораторием на новое строительство, который объявлен в городе. Спрос на квартиры превысил предложение, и цены на жилье понялись почти до уровня столичной недвижимости.

В Краснодаре тоже наблюдается динамичный рост цен — стоимость жилья увеличилась на 83 процента. Также среди лидеров по повышению стоимости недвижимости оказались Мурманск (плюс 60 процентов), Улан-Удэ (плюс 53 процента), Тверь (плюс 52 процента), Новокузнецк (плюс 51 процент). В Москве цены на новостройки выросли на 26 процентов (до 310,9 тысячи рублей за «квадрат»), в Подмосковье — на 40 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 31 процент.

В начале января застройщики предупредили о подорожании квартир в новостройках. Согласно прогнозам, цены вырастут на 15-20 процентов в 2022 году. Такую динамику участники рынка и эксперты объясняют увеличением стоимости строительных материалов, дефицитом кадров и снижением предложения на рынке.