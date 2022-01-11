Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Найдены города России с самыми дешевыми квартирами

«Мир квартир»: самые дешевые квартиры в новостройках можно найти в Нижнем Тагиле

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

За 2021 год новостройки в крупных российских городах подорожали в среднем на 32 процента. Стоимость квадратного метра достигла 93,6 тысячи рублей. Такую сумму назвали специалисты портала «Мир квартир».

В среднем квартира в России обойдется в 5,12 миллиона рублей. Меньше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Хабаровске — всего на три процента. Также среди городов с самым низким темпом роста цен оказались Нижний Тагил (плюс семь процентов) и Махачкала (плюс девять процентов).

Кроме того, в двух крупных городах из 70 средняя стоимость квартир в новостройках в 2021 году снизилась: в Нижнем Тагиле цены упали на шесть процентов, а в Хабаровске — на четыре.

При этом в настоящее время лишь в шести городах с населением от 300 тысяч человек средняя стоимость квартиры дешевле трех миллионов рублей. В Нижнем Тагиле жилье можно приобрести за 2,22 миллиона рублей, в Магнитогорске — за 2,24 миллиона, в Махачкале и Оренбурге — за 2,81 миллиона. Квартира в Кирове обойдется в 2,88 миллиона рублей, а в Волжском — в 2,99 миллиона. При этом два года назад квартиры по цене ниже трех миллионов можно было найти в 19 крупных городах России.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

Лидером по росту цен на квадратный метр в новостройках оказался Сочи. Там стоимость «квадрата» достигла 296,6 тысячи рублей — это почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Такую динамику эксперты связывают с мораторием на новое строительство, который объявлен в городе. Спрос на квартиры превысил предложение, и цены на жилье понялись почти до уровня столичной недвижимости.

В Краснодаре тоже наблюдается динамичный рост цен — стоимость жилья увеличилась на 83 процента. Также среди лидеров по повышению стоимости недвижимости оказались Мурманск (плюс 60 процентов), Улан-Удэ (плюс 53 процента), Тверь (плюс 52 процента), Новокузнецк (плюс 51 процент). В Москве цены на новостройки выросли на 26 процентов (до 310,9 тысячи рублей за «квадрат»), в Подмосковье — на 40 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 31 процент.

В начале января застройщики предупредили о подорожании квартир в новостройках. Согласно прогнозам, цены вырастут на 15-20 процентов в 2022 году. Такую динамику участники рынка и эксперты объясняют увеличением стоимости строительных материалов, дефицитом кадров и снижением предложения на рынке.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Европа признала стандарты производства «Спутника V»
Известную российскую ведущую госпитализировали
Устроившую скандал в самолете россиянку изолировали в туалете
Задержание ФСБ готовившего теракты сторонника неонацистов попало на видео
Кремль оценил заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане
Наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку
Эстония выступила за продолжение военных учений НАТО
В США рассказали о бесполезности санкций против газопровода «Северный поток-2»
Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта
Замглавы центра Гамалеи рассказал о вакцинации Путина от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter