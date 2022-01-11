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Вирусолог оценил прогноз Роспотребнадзора о 100 тысячах случаев COVID-19 в сутки

Вирусолог Альтштейн: на фоне повышения уровня заболеваний COVID-19 вырастет число умерших

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На фоне повышения уровня заболеваемости COVID-19 при штамме омикрон вырастет и число умерших по сравнению с текущими значениями. Так прогноз Роспотребнадзора о всплеске заболеваемости в России до 100 тысяч случаев инфицирования в сутки оценил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, его слова приводит «Секрет Фирмы».

При этом, отметил специалист, в целом смертность при омикроне не превысит показатели в предыдущих волнах заболеваемости.

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«Это вполне реальный прогноз. Он основан на том, что происходит сейчас во многих странах, где резко возросла заболеваемость. Штамм омикрон в несколько раз заразнее штамма дельта», — заявил Альтштейн.

Он добавил, что в странах с высоким уровнем вакцинации наблюдается очень низкая летальность пациентов с COVID-19. По его данным, большую часть пандемии летальность инфекции составляла 2,3 процента. При появлении дельты она упала до уровня 1,5–1,6 процента, однако при омикроне летальность снизилась до 0,5–0,1 процента.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявила, что в России число новых случаев коронавируса при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек за сутки.

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Никита Абрамов
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