Депутаты Мажилиса Казахстана одобрили кандидатуру Смаилова на пост главы кабмина

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили кандидатуру первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает РИА Новости

Ранее его кандидатуру на пост главы правительства выдвинул президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в парламенте.

5 января Токаев принял отставку правительства и назначил Смаилова временно исполняющим обязанность главы кабмина республики. Сообщалось, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков погибли десятки и пострадали сотни людей.