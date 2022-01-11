Самый старый футболист в мире подписал новый контракт
Японский нападающий «Йокогамы» Кацуйоси Миура подписал новый профессиональный контракт. Об этом сообщает The Japan Times.
54-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой», за которую играет с 2005 года. Однако выступать самый старый футболист в мире будет за «Судзука Пойнт Геттерс» из четвертого дивизиона, куда его отдали в аренду на год. Новую команду футболиста возглавляет его старший брат Ясутоси Миура.
23 сентября 2020 года он вошел в историю, став самым возрастным участником профессионального футбольного матча. Он провел на поле 53 минуты в игре «Йокогамы» против «Кавасаки Фронтале».
Миура начал профессиональные выступления в 1986 году. Он известен по игре за бразильские «Палмейрас» и «Сантос». В 1990-х футболист выступал в Европе и защищал цвета итальянского «Дженоа» и хорватского «Загреба». Основную часть карьеры форвард провел в Японии. По данным портала Transfermarkt, всего за карьеру он сыграл в 682 матчах и забил 190 мячей.