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Итальянская компания захотела купить российский госбанк

Bloomberg: UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие»

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

Итальянский банк Unicredit захотел купить российский госбанк «Открытие» и уже готовится приступить к due diligence (независимая оценка объекта — прим. «Ленты.ру»). Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Bloomberg.

Утверждается, что компания обзавелась консультантом для изучения бухгалтерии кредитного учреждения и рассчитывает завершить данный процесс в течение нескольких недель.

В конце 2021 года глава банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что в ноябре менеджмент предприятия провел несколько встреч с потенциальными инвесторами. Он отметил, что среди заинтересованных в покупке банка есть иностранцы.

«Открытие» перешел под контроль Центробанка в 2017 году. Регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. По величине активов банк занимает восьмое место в российской банковской системе и входит в перечень системно значимых банков.

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Варвара Кошечкина
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