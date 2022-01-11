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В России подорожала учеба в вузах

ВШЭ: обучение на первом курсе в российских вузах подорожало на 17 процентов с 2019 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За прошлый год средняя стоимость обучения на первом курсе в российских вузах выросла на 10 процентов, сказано в докладе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

С 2019 года учеба подорожала на 17 процентов. Это связано с «переориентацией платежеспособного спроса на вузы и программы более высокого качества и, соответственно, более дорогие», отмечают эксперты.

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При этом средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет. В 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла в 2020 году. Снижение показателя наблюдается и в российских регионах — с 67,5 балла до 66,9.

Однако такая тенденция не затронула платный прием — в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) на 0,3.

Более трети (35 процентов) семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости обучения. Также среди причин — отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест, низкий уровень знаний у детей, необходимость как можно скорее начать зарабатывать и недостаточный интерес к учебе.

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Мария Строителева
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