Переживший беспорядки в Казахстане россиянин рассказал о возвращении на родину

Российский турист, застрявший в Казахстане в период массовых беспорядков, рассказал, как пережил пять дней в Алма-Ате и как ему удалось вернуться на родину. Подробностями своего путешествия он поделился с «Известиями».

Житель Казани Александр Рунов прилетел в Алма-Аты 5 января. По прибытии путешественник уже знал о чрезвычайном положении в Казахстане, однако поначалу не заметил ничего критического. Мужчина принял беспорядки за мирные протесты и митинги, однако позже, увидев на улицах людей с дубинками и арматурой, насторожился и принял решение о досрочном возвращении в Россию.

Когда Рунов приехал в аэропорт, там уже побывала первая волна протестующих, которые выгнали всех сотрудников с рабочих мест. Собравшиеся у выхода пассажиры надеялись на приезд полиции или армии и скорое разрешение ситуации, однако из страха перед митингующими с дубинками им вскоре пришлось спасаться бегством.

«Они сначала сказали всем зайти в отель, потом выйти, а сами ушли в сторону терминала. Позже туда стали подъезжать кучки людей. Машины бросали у аэропорта, при нас скручивали номера и стремились в терминал. Тогда уже стало страшно. Мы ушли с территории аэропорта буквально в кусты, наблюдали оттуда», — описал прибытие второй волны протестующих россиянин.

Турист рассказал, что в критической ситуации им пришли на помощь граждане Казахстана русского происхождения — они помогли путешественнику и еще нескольким российским семьям добраться до гостиниц или родственников в городе, обеспечили едой и поддерживали связь. Несколько дней Рунов провел в отеле, не выходя из номера.

«Разбито было все, что можно было бить. Остановки, банки, платежные терминалы — они были раскурочены, выкорчеваны — витрины, салоны сотовой связи. Среди тех, с кем мы общались, были простые люди, из сферы услуг, без огромных зарплат, которые наверняка тоже чем-то недовольны, но они проявляли только душевность и доброту. И я не представляю, что за силы могли способствовать такому проявлению агрессии», — поделился впечатлениями россиянин.

10 января Рунову удалось покинуть Казахстан на борту первого вывозного рейса Минобороны. По словам туриста, благодаря военным ОДКБ обстановка в аэропорту была четко организована, и, несмотря на стесненные условия военно-транспортного самолета, россияне благополучно прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

Ранее в январе застрявший в аэропорту Алма-Аты россиянин описал эвакуацию фразой «как в кино». По словам пассажира, он вместе с женой и двумя детьми около 15 часов провел в самолете, который пытались захватить митингующие. Однако следующим утром мужчине удалось покинуть воздушное судно и договориться улететь из Казахстана рейсом Минобороны.