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В российском городе мать и сын умерли после распития антисептика

Ura.ru: в Челябинске пожилая женщина и ее сын умерли после распития антисептика

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Челябинске в одной из квартир нашли тела пожилой женщины и ее сына. По сведениям источника Ura.ru, в комнатах оперативники обнаружили разбросанные пустые бутылки от антисептика.

Предполагается, что погибшие могли отравиться суррогатным алкоголем. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области изданию сообщили о начале доследственной проверки.

В ведомстве пояснили, что у россиян нет видимых признаков насильственной смерти. Сейчас обстоятельства смерти матери и сына выясняют эксперты.

Ранее, в августе 2021 года, в Пудожском районе Карелии четыре человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем. Граждане Белоруссии, являвшиеся работниками одного из предприятий региона, выпили, предположительно, суррогатный алкоголь. Согласно лабораторным данным, в нем содержался метиловый спирт.

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Анна Щербакова
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