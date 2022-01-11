Курилы получили «летающие танки»

Воинские части, расположенные на Курильских островах, получили газотурбинные танки Т-80БВВ, сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

«В 2021 году на вооружение воинских частей армейского корпуса ВВО, дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ. Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван "летающим" танком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Т-80БВВ, хорошо проявивший себя в экстремальных климатических условиях, разгоняется до скорости более 70 километров в час. Также танк получил современное оборудование, в частности, многоканальные прицелы наводчика, стабилизаторы вооружения, приборы наблюдения, радиостанции и системы динамической защиты.

В декабре 2021 года в сети опубликовали видео с провалившимся под лед российским танком Т-80.