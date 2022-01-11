Таксист разбил россиянке нос из-за спора о гендерном неравенстве

В Севастополе таксист разбил пассажирке нос из-за спора о гендерном неравенстве, сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По сведениям издания, россиянка возвращалась домой после корпоративного мероприятия. Вместе с подругой она вызвала такси. В салоне девушки заговорили о мужчинах и их недостатках. К их беседе подключился и водитель такси.

Полемика продолжилась до конца поездки. Вышедшая из такси пассажирка ударила по стеклу авто. Из-за этого водитель рассвирепел и набросился с кулаками на жительницу Севастополя. После случившегося россиянка оказалась в больнице. Она уже написала заявление в полицию.

В ноябре 2021 года в Екатеринбурге нетрезвая компания россиян избила и ограбила водителя такси, после чего совершила нападение на проходившую мимо девушку.

Находившаяся у подруги девушка вызвала такси, чтобы добраться до дома. После того как она села в автомобиль, пьяная компания начала бить по машине. Водитель вышел разобраться с ними, и его начали бить три человека. Пассажирка выбежала из салона, вернулась к подруге и вызвала полицию.

