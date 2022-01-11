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Советник Назарбаева назвал слабое место в Казахстане

Советник Назарбаева определил юг Казахстана как слабое место для боевиков в Средней Азии

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Юг Казахстана назвали «слабым местом» на территории Средней Азии. Мнением поделился бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Боевики поняли, что самое слабое место Центральной Азии — это юг Казахстана», — заявил Ертысбаев. Он добавил, что говорить о победе над боевиками преждевременно, так они могли «раствориться» в незаселенных просторах страны.

Советник Назарбаева выразил надежду, что российские войска и военнослужащие других стран ОДКБ пробудут в Казахстане длительное время, так как они гарантируют стабильную ситуацию в республике. «Говорить о том, что все стабилизировалось — рано», — уверен Ертысбаев.

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Первые подразделения миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января. Они занялись охраной правительственных зданий, пока казахстанские силовики боролись с организаторами и участниками массовых беспорядков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль российских войск в наведении порядка в республике и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку.

Однако вывод миротворцев начнется уже 13 января, уточнил Токаев. Он аргументировал это тем, что во всем Казахстане спокойная обстановка, а значит, миссия ОДКБ успешно завершена.

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Дмитрий Настасьев
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