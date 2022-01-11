Покупка билета на самолет обернулась скандалом из-за отсутствия нужного пола

Американка обвинила авиакомпанию Delta Airlines в дискриминации, поскольку она не смогла купить билет для своего небинарного ребенка, запутавшись в графе «пол» при оформлении документа. Об этом пишет Daily News.

Так, 52-летняя жительница штата Аризона раскритиковала авиакомпанию Delta Airlines в сети, обвинив их в дискриминации небинарных персон. Так, покупка билета для 21-летней небинарной дочери обернулась для женщины настоящей проблемой — в графе «пол» отсутствовала нужная опция («Х»), так как перевозчик признает только два гендера: мужской и женский.

«Delta дискриминирует небинарных людей и не позволяет им летать, несмотря на удостоверение личности, выданное государством, в котором указан пол X. Администрация транспортной безопасности требует, чтобы графа "пол" совпадала с официальными документами человека», — написала о скандальной ситуации американка в социальных сетях.

Отмечается, что несмотря на то, что в 2021 году в США был выдан первый паспорт с гендером Х, всего лишь две американские авиакомпании добавили опцию третьего пола для оформления билетов — American и United Airlines. В соответствии с политикой Delta Airlines, небинарная девушка не может сесть на рейс из-за того, что ее пол не соответствует полу, указанному в ее авиабилете.

Ранее в июле 2021 года немецкая компания Lufthansa, признанная крупнейшим авиаперевозчиком Европы, нашла способ уравнять в правах всех пассажиров. Так, члены экипажа вместо обращения «дамы и господа» будут приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами.

