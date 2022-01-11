Аналитики назвали главный экономический тренд 2022 года

Аналитики назвали главный финансово-экономический тренд 2022 года. По их мнению, высказанному в беседах с «Лентой.ру», им может стать ужесточение денежно-кредитной политики центробанками разных стран.

Владислав Данилов из «Сбер Управление активами» считает, что главными трендами в новом году станут долгожданное ужесточение монетарной политики ФРС (на данный момент ее ставка продолжает держаться на уровне 0-0,25 процента) и рост интереса инвесторов к Китаю.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» считает, что не только ФРС, но и большинство мировых центробанков в 2022 году перейдут к циклу повышения ставок, пытаясь не допустить дальнейшего роста цен и перегрева экономики.

В свою очередь аналитик «Финама» Ольга Беленькая считает главным трендом нового года восстановление мировой экономики. «Главным трендом 2020 года был кризис, вызванный пандемией; трендом 2021 года — быстрое восстановление спроса и неожиданная по масштабам и длительности инфляция. Главным трендом будущего года может стать возвращение мировой экономики на более устойчивую траекторию после коронакризиса. Трудное возвращение к постковидной нормальности», — сказала она.

В декабре 2021 года российский Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Таким образом, за год повышение составило 4,25 процентных пункта. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов будет вернуть ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6 процентов не ранее 2023 года.

В свою очередь Федеральная резервная система (ФРС) США с весны 2020 года сохраняет базовую ставку на уровне 0-0,25 процента. В настоящее время ФРС проводит сворачивание программы количественного смягчения, предусматривающей покупку корпоративных и казначейских облигаций, — через постепенное сокращение объемов закупки. Ставка Европейского центробанка (ЕЦБ) сохраняется на нулевом уровне. В декабре регулятор приступил к «мягкому ужесточению» политики путем сворачивания программы количественного смягчения.