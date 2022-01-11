Критик Кадырова ответил на обращение объявленных похищенными родственников

Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и получивший политическое убежище в Швеции, ответил на видеообращение родственников, объявленных ранее похищенными. В эфире телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) он заявил, что его родных заставили записать тот ролик.

По словам Тумсо, авторы видеообращения действительно являются его родными, он также обратил внимание, что один из родственников — дядя — находился в тюрьме и был специально вывезен для записи видео. По словам Абдурахманова, об этом свидетельствует внешний вид мужчины — он сильно похудел и оброс, хотя обычно не носит бороды.

Блогер сообщил, что в настоящий момент пять его родственников находятся в тюрьмах и об их состоянии ничего не известно. «Шесть человек находятся дома, но у них отобрали паспорта», — сказал он и добавил, что ему также выдвигают требования прекратить выступления и критику в адрес чеченских властей.

Ранее сообщалось, что родные Абдурахманова записали видеообращение, в котором опровергли заявление об их похищении. «Мы очень хорошо живем с нашим главой, всем помогает, строит дома тем, у кого их нет. Пенсии дает. Нам никто ничего не говорит. Кто работает — тот работает, кто получает пенсии — тот получает их. Мы очень хорошо живем, не мучайте нас», — сказал один из мужчин. Родные также призвали блогера «угомониться».

Ранее Абдурахманов заявил о похищении его родственников со стороны отца и матери, а также родственников его супруги в Астрахани. Аналогичные заявления делал блогер Минкаил Мализаев: он сообщил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера их фотографии без одежды. По мнению блогеров, эти события связаны с их позицией в отношении чеченских властей.

Кадыров в ответ на это заявил, что слухи о том, что в Чечне похищают родственников его критиков, распускают живущие в Европе блогеры, которые поддерживают терроризм. Он добавил, что чеченские власти неоднократно опровергали данные утверждения.

