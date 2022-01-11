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В Польше рассказали о страхе НАТО перед российской угрозой

Myśl Polska: за доктриной НАТО по сдерживанию РФ скрывается страх перед ее угрозой

Фото: Павел Львов / РИА Новости

За доктриной НАТО по сдерживанию России и Китая, обновленной в 2021 году, скрывается страх альянса перед российской угрозой. С таким мнением профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский выступил в своей колонке для газеты Myśl Polska.

По его мнению, представители НАТО сами поверили в теорию об опасности Москвы, однако Варшаве не следует уподобляться партнерам по альянсу. Модзелевский рассказал, что Польше удается сдерживать агрессию «невежественных азиатских варваров» из России.

При этом автор признал, что во многом страх перед Москвой навязан западными странами. «Всякий, кто не поддается русофобскому крику, подвергается ненависти — исключений нет... У нас нет независимого центра политической мысли, который мог бы выработать самодостаточную политическую доктрину, отклоняющуюся от заповеди подчиняться так называемому Западу», — признал Модзелевский.

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Виктория Кондратьева
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