Узбекским блогерам и журналистам запретили освещать события в Казахстане

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана неофициально запретила блогерам и журналистам освещать события в Казахстане из-за опасений массовых беспорядков и протестных акций. Об этом сообщает «Радио Озодлик» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Порталу удалось пообщаться с несколькими блогерами и представителями прессы, которые при попытке рассказать о происходящем в соседней республике оказались под прицелом правоохранителей. Некоторые из них были вызваны на допрос в милицию и спецслужбы за попытки выкладывать видео про Казахстан.

«Я разместил на своих каналах два-три видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили (...) и попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события», — рассказал известный в стране блогер, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что даже государственные издания и телеканалы практически не освещали беспорядки и насилие в Казахстане. При этом части журналистов пришлось написать расписки, что они не станут рассказывать о погромах под угрозой преследования.

«О них пишут, только без подробностей, вкратце. То есть установлена какая-то граница. К примеру, освещающие эти события не могут сравнивать ситуацию в Казахстане и у нас, говорить о том, что у нас намного хуже, чем у них, критиковать правительство [президента Касым-Жомарта] Токаева», — заявил изданию один из местных журналистов.

При этом, как отмечают источники «Радио Озодлик» среди духовенства, в большинстве мечетей страны начались проповеди, призывающие не поднимать вопросов о беспорядках и поддержать узбекское руководство.

«В мечетях читают проповеди о событиях в Казахстане, в основном имамы призывают людей быть терпеливыми, выражают сочувствие братскому казахскому народу. Последние 2-3 дня внимание народа отвлекают на другие темы, обещают снижение цен, в частности на бензин и газ», — рассказал инсайдер.

Министерство внутренних дел Узбекистана, как и другие силовые структуры, пока не ответили на запрос издания. Официальной информации насчет работы блогеров и журналистов по Казахстану пока также не поступало.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.