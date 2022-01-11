Диетолог назвала россиянам способ правильно принимать витамины

Член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в беседе с радио Sputnik назвала россиянам способ правильно принимать витамины.

Матыскина отметила, что многие витамины не сочетаются друг с другом. Она посоветовала не принимать два разных моновитаминных препарата одновременно. «То есть что-то вы выпили утром, что-то днем и что-то вечером», — подчеркнула она.

К препаратам, которые содержат только один витамин, следует относиться с осторожностью, так как такие средства могут иметь противопоказания, отметила она. Принимать подобные препараты необходимо только по назначению медика. «Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему», — пояснила она.

По ее словам, поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, поэтому их разрешается по собственной инициативе. «В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно», — сказала она.

Нутрициолог добавила, что принимать витамины можно в любое время суток. Она уточнила, что запивать их обязательно нужно именно водой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил, что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках. Специалист пояснил, что в основном витамины, присутствующие в продуктах, с пищей организм принимает эффективнее, чем те, что содержатся в витаминно-минеральном комплексе, однако есть такие, которые следует пить в уже подготовленном и таблетированном виде.