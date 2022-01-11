Захарова назвала эффективность операции ОДКБ в Казахстане очевидной всему миру

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала очевидной всему миру эффективность миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом во вторник, 11 января, сообщает РИА Новости.

«Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией», — заявила Захарова в эфире программы «60 минут».

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты переросли в массовые беспорядки. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. В ряде регионов были подожжены здания органов власти. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли миротворцы ОДКБ. Вывод контингента начнется 13 января, заявил он.