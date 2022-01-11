Захарова призвала перестать ориентироваться на заявления США по переговорам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала перестать ориентироваться на заявления США по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье», — сказала дипломат.

Ранее в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил переговоры с США по безопасности и заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение.