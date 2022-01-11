Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, депутатов и глав регионов (акимов). Об этом 11 января сообщает Tengrinews.

Токаев заявил, что данный вопрос активно обсуждался в конце прошлого года.

«Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримете с пониманием», — сказал глава государства на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана).

Токаев отметил, что зарплаты административных госслужащих и бюджетников по возможности будут повышаться.

Ранее президент Казахстана поручил создать общественный социальный фонд, куда олигархи должны будут делать «значительные и регулярные отчисления». По словам Токаева, люди, разбогатевшие в том числе благодаря предыдущему президенту республики Нурсултану Назарбаеву, должны делиться своими деньгами с народом.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате.

Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).