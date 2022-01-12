В столице Болгарии в ходе протестов пострадали полицейские

В ходе протестов против зеленых сертификатов в столице Болгарии Софии пострадали восемь полицейских. Об этом сообщает телеканал BNT.

Тысячи людей со всей страны приехали в столицу, чтобы принять участие в демонстрациях против зеленых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации гражданина от коронавируса. Правоохранители были ранены при попытке митингующих проникнуть в здание Народного собрания (парламента).

Ранее стало известно, что манифестации были организованы депутатами от партии «Возрождение». Представители партии заявили, что выступают против сертификатов, «потому что они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести общественную жизнь».