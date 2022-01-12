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Бывший любовник Дженнифер Лопес выпросил себе квартиру в центре Нью-Йорка

Бейсболисту Алексу Родригесу пришлось умолять руководство дома продать ему квартиру

Фото: Jae C. Hong / AP

Бывшему любовнику американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболисту Алексу Родригесу пришлось умолять руководство дома продать ему квартиру в центре Нью-Йорка. Сначала знаменитости отказали, но после длительных уговоров одобрили сделку, пишет The New York Post.

Причиной, по которой Родригесу не разрешали приобретать недвижимость в здании, оказалась его публичность. По данным источников The New York Post, руководство элитного комплекса не хотело иметь дело со знаменитостями. Спроектированное архитектором Эмери Ротом здание расположено напротив Американского музея естественной истории, рядом с западным входом в Центральный парк. За роскошную квартиру на втором этаже у бейсболиста попросили 9,9 миллиона долларов.

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В апартаментах есть три спальни, пять ванных комнат, просторная кухня и множество произведений искусства. В гостиной площадью более 45 квадратных метров установлен дровяной камин, а из окон комнаты открывается вид на Центральный парк. Жилье обладает одним недостатком — оно расположено слишком низко и ставит под угрозу личное пространство Родригеса. У спортсмена уже был негативный опыт проживания на первых этажах — папарацци засняли его через окно в туалете в пентхаусе, где тот жил вместе с Дженнифер Лопес. Однако источники сообщили, что Родригеса не смущает локация новой квартиры.

В декабре 2021 года Алекс Родригес избавился от своего особняка в Майами. За недвижимость он получил 6,3 миллиона долларов. Одноэтажное здание занимает площадь почти в 290 квадратных метров. Внутри есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная, совмещенная со столовой.

Нина Ташевская
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