Американский актер Бен Аффлек заявил об отсутствии интереса к роли Бэтмена и рассказал о причинах, вынудивших его отказаться от участия в фильмах об этом персонаже. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Артист признался, что был несчастлив во время съемок проектов о супергерое. Опыт работы над «Лигой справедливости» он назвал неудачным.

«Мне не нравилось находиться там. Мне не казалось это чем-то интересным. А потом произошли кое-какие действительно ужасные вещи, и я решил, что больше не буду в этом участвовать», — вспомнил Аффлек.

Он добавил, что никого не винит в случившемся, но хочет заниматься проектами, которые приносят ему радость. По словам актера, на его решение отказаться от роли Бэтмена повлиял в том числе и коллега Мэтт Дэймон.

В феврале 2020 года Бен Аффлек отмечал, что одной из причин, по которым он перестал сниматься в лентах про супергероя, стал алкоголизм. Артист заявлял, что зависимость от спиртного разрушила его брак и карьеру. Аффлек боролся с ней в течение последних 20 лет.