Банки России установили рекорд по ипотеке

Аналитики ВТБ сообщили, что банки России установили рекорд и выдали 5,69 триллиона рублей ипотечных кредитов по итогам 2021 года. Показатели предыдущего года были ниже более чем на четверть. Результаты подсчетов были опубликованы в пресс-релизе банка, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Портфель жилищных кредитов ВТБ за год вырос на четверть, достигнув 2,5 триллиона рублей. Чаще всего ипотеку брали в Москве и Московской области (460 миллиардов рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (107,8 миллиарда рублей), Новосибирской области (43,4 миллиарда рублей), республике Татарстан (42,8 миллиарда рублей) и Свердловской области (30,6 миллиарда рублей). Средний чек сделки при этом составил 3,4 миллиона рублей.

По словам вице-президента банка Евгения Дячкина, такие высокие показатели вызваны «отложенным спросом из-за пандемии коронавируса, активным вводом новых девелоперских проектов, а также рекордно низким уровнем ставок в первом полугодии». Основной причиной роста ипотечных продаж эксперты считают государственную программу льготной ипотеки.

Дячкин считает, что в 2022 году спрос на ипотеку останется высоким благодаря развитию строительного сектора и совместным предложениям банков и застройщиков, однако объем выдачи кредитов определит возможное продление льготной ипотеки. Если это произойдет, то объем выдач может снова превысить 5 триллионов рублей, в противном случае показатели будут сопоставимы с уровнем 2020 года.

В банке добавили, что в ближайший период рынок ждет «охлаждение» из-за ужесточения денежной политики банком России, которое значительно влияет на стоимость ипотеки. При этом он выразил надежду, что правительство предложит выгодные условия для поддержки граждан и продлит программу льготной ипотеки, чтобы рынок «не просел». Стимулировать рынок будут расширение госпрограммы на объекты индивидуального жилищного строительства, а также специальные программы кредитования ИЖС, запущенные крупнейшими банками.

Ранее ВТБ объявил о повышении ставок по ипотечным кредитам до 10,3 процента годовых. В банке пояснили, что мера была введена в ответ на резкое изменение ключевой ставки Центробанком до 8,5 процента.