В ЕС призвали НАТО сплотиться против российской угрозы

Европейский союз и НАТО должны действовать сообща, чтобы выработать четкую позицию и порядок действий для поддержания порядка и безопасности в Европе в условиях разногласий с Россией, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в публикации Европейской службы внешних связей.

Боррель призвал укрепить единство и решимость ЕС и НАТО «перед лицом российской угрозы». «Работая с США и НАТО, Европейский союз должен сплотиться и определить, что мы можем сделать для поддержания порядка безопасности в Европе и принципов, лежащих в основе [ЕС], которые на данный момент находятся под угрозой», — написал глава евродипломатии.

По словам верховного представителя, амбиции российских властей состоят в том, чтобы бросить вызов политическому порядку, созданному после холодной войны. «Москва хочет вернуться к основополагающему акту Россия — НАТО 1997 года, который сопровождал расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе, и Парижской хартии 1990 года, которая кодифицировала принципы европейской безопасности», — рассказал Боррель.

Он считает, что Россия ставит под сомнение право каждого государства свободно выбирать, принадлежать или не принадлежать ему к международным организациям и быть ли участником договоров или союзов, как это признано Парижской хартией. «Россия сопровождает свои заявления с растущим военным давлением на украинской границе и угрожает Киеву новым вмешательством, если ее требования не будут выполнены в полном объеме», — заявил политик.

Боррель предположил, что Москва считает восстановление геополитического равновесия в Европе, как это было во времена существования СССР, и распад альянса США и ЕС главными стратегическими целями России. Он назвал их неприемлемыми, но признал необходимость проведения широких переговоров с Кремлем на высшем уровне.

Политик призвал вернуться к положениям основополагающего акта Россия — НАТО и Парижской хартии 1990 года, а также восстановить дипломатические и военные каналы взаимодействия между странами Европы и России во избежание роста напряженности в будущем.

В заключение Боррель предложил ЕС активизировать совместную работу по противодействию дезинформации и киберугрозам, которые, по его мнению, исходят из России, а также призвал в скорейшем времени укрепить энергетическую независимость Европы от Москвы за счет развития возобновляемых источников энергии внутри ЕС.

10 января Боррель в интервью британской газете BBC заявил, что не исключает возможность возникновения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что риторика Москвы по вопросу конфликта с Киевом и концентрация военной силы на границе беспокоят Украину, НАТО и Евросоюз.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.