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Американская журналистка сравнила Байдена и Путина с игроками в баскетбол

Журналистка Fox News Лора Ингрэм сравнила президента Путина с баскетболистом Джеймсом
Владимир Путин и Джо Байден

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Журналистка телеканала Fox News Лора Ингрэм прокомментировала публикацию газеты The New York Times, посвященную российско-американским переговорам в Европе, сравнив президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с игроками в баскетбол. Об этом она написала в своем Twitter.

«Позволить Путину вести переговоры с командой Байдена — это все равно, что позволить [профессиональному американскому баскетболисту НБА] Леброну Джеймсу играть против школьников», — констатировала Ингрэм.

В январе бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах (Gary Tabach) заявил, что Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и другими западными государствами, обыграв их «с разгромным счетом». По его словам, Джо Байден часто уступает России. В частности, во время его работы были сняты санкции с проекта «Северный поток-2», также Вашингтон отказался от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине.

Марина Совина
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