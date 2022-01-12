Американская журналистка сравнила Байдена и Путина с игроками в баскетбол

Журналистка телеканала Fox News Лора Ингрэм прокомментировала публикацию газеты The New York Times, посвященную российско-американским переговорам в Европе, сравнив президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с игроками в баскетбол. Об этом она написала в своем Twitter.

«Позволить Путину вести переговоры с командой Байдена — это все равно, что позволить [профессиональному американскому баскетболисту НБА] Леброну Джеймсу играть против школьников», — констатировала Ингрэм.

В январе бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах (Gary Tabach) заявил, что Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и другими западными государствами, обыграв их «с разгромным счетом». По его словам, Джо Байден часто уступает России. В частности, во время его работы были сняты санкции с проекта «Северный поток-2», также Вашингтон отказался от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине.