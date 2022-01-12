Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:45 (Мск)
Челси
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 2-й матч
Аризона Койотс
Завтра
06:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Буре назвал плюс назначения Ротенберга тренером СКА

Павел Буре о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА: он настоящий фанат хоккея
Павел Буре и Роман Ротенберг

Павел Буре и Роман Ротенберг. Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Чемпион мира и призер Олимпиад в составе сборной России по хоккею Павел Буре отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером хоккейного клуба СКА. Его слова приводит ТАСС.

Буре обратил внимание на то, что у Ротенберга есть победный опыт работы менеджером, ведь при нем сборная России завоевала золото Олимпиады, а СКА выиграл два Кубка Гагарина. По его мнению, знание работы тренеров и игроков изнутри поможет специалисту побеждать. «Он настоящий фанат хоккея: работает сутками напролет, каждый день пытается узнавать что-то новое», — назвал плюс Ротенберга чемпион.

О назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА стало известно 4 января. Под его руководством команда одержала две победы и один раз проиграла в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Роман Ротенберг — сын миллиардера Бориса Ротенберга. Он также занимает в СКА должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора. Ранее Ротенберг-младший уже выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии коронавируса
Брат и сестра узнали о существовании друг друга благодаря покупке на eBay
В МВД раскрыли детали поимки подозреваемого в убийстве депутата
Назван размер президентской прибавки к пенсии
В Германии впервые с 1946 года умерло более миллиона человек за год
Буре назвал плюс назначения Ротенберга тренером СКА
Генсек НАТО назвал заседание СРН важнейшим моментом для европейской безопасности
Первый канал обжаловал решение суда по иску Лозы
Путин дал поручение прокуратуре о надзоре в колониях и тюрьмах
Деревням начнут помогать по-новому после слов Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter