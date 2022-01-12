Буре назвал плюс назначения Ротенберга тренером СКА

Чемпион мира и призер Олимпиад в составе сборной России по хоккею Павел Буре отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером хоккейного клуба СКА. Его слова приводит ТАСС.

Буре обратил внимание на то, что у Ротенберга есть победный опыт работы менеджером, ведь при нем сборная России завоевала золото Олимпиады, а СКА выиграл два Кубка Гагарина. По его мнению, знание работы тренеров и игроков изнутри поможет специалисту побеждать. «Он настоящий фанат хоккея: работает сутками напролет, каждый день пытается узнавать что-то новое», — назвал плюс Ротенберга чемпион.

О назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА стало известно 4 января. Под его руководством команда одержала две победы и один раз проиграла в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Роман Ротенберг — сын миллиардера Бориса Ротенберга. Он также занимает в СКА должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора. Ранее Ротенберг-младший уже выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера.