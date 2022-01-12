В Минске задержали бывшего мэра Ставрополя

В Минске белорусские пограничники задержали осужденного за взятки российского чиновника Игоря Бестужего. Бывший мэр Ставрополя приговорен в России к лишению свободы, однако сумел скрыться от правоохранительных органов после условно-досрочно освобождения. О поимке Бестужего сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

«В Национальном аэропорту Минск 10 января при оформлении рейса Минск — Стамбул задержан мужчина. Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве», — говорится в заявлении пограничников.

Бестужий предъявил пограничникам поддельные документы. Сотрудники заметили подлог и начали разбирательство, в ходе которого у бывшего чиновника обнаружили действительный паспорт. Согласно действующему удостоверению личности, выезд за пределы России ему запрещен.

На родине Бестужего впервые арестовали в 2012 году. Его обвинили в нескольких эпизодах коррупции — мужчина брал крупные взятки за предоставление муниципальной земли в аренду местным предпринимателям. Летом 2014 года его осудили на девять лет лишения свободы. Теперь у бывшего чиновника проблемы с законом не только в России, но и в Белоруссии — его передали сотрудникам Следственного комитета, а те уже возбудили уголовное дело за подделку государственных документов.

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