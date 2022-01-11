Россия выдала Белоруссии участника протестных акций вопреки требованию ЕСПЧ

Россия выдала Белоруссии 25-летнего фигуранта уголовного дела о «причинении морального вреда силовикам» Дмитрия Полбникова, несмотря на запрет со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

По данным активистов, 9 августа 2020 года, в день президентских выборов, мужчина пригрозил оказать сопротивление ОМОНу, который попытался разогнать участников протестной акции в городе Жлобин. Полбников был задержан, но вскоре выпущен на свободу. Позже он отправился в Россию на заработки.

В мае 2021 года молодого человека задержали в Москве по запросу Минска. Как утверждает «Новая газета», экстрадиция состоялась еще 31 декабря. В этот же день ЕСПЧ запретил российским властям выдавать оппозиционера. При этом родственникам и адвокатам задержанного, вопреки российскому законодательству, не приходили уведомления о его выдаче.

В настоящее время Дмитрий Полбников находится в гомельском СИЗО №3. На родине ему грозит до семи лет тюремного заключения и крупный штраф.

Ранее стало известно, что белорусские силовики задержали 26-летнего YouTube-блогера, который уехал из страны после начала массовых акций протеста, но вернулся на зимние праздники. Речь идет о владельце канала «Третий регион Беларусь» Олеге Коновалове. Власти обвиняют его в «распространении антигосударственной информации» и «экстремистских высказываниях».

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавлялись силовиками, были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Несколько человек были убиты, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.