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Бывший чемпион UFC станет комментатором на турнире промоушена Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо станет комментатором на ивенте Eagle FC Хабиба Нурмагомедова

Фото: Perry Nelson / Reuters

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо станет одним из комментаторов на турнире промоушена Eagle FC 28 января в Майами. Об этом сообщает MMA Junkie.

34-летний Сехудо, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), выступит в качестве эксперта во время трансляции ивента. Американец — бывший чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе. Кроме того, на турнире Eagle FC в Майаме будет работать Фелиция Спенсер. Она выступала в UFC, а также становилась чемпионкой Invicta FC.

Eagle FC — промоушен российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Турнир в Майами станет первым из турниров организации на территории США. В главном бою ивента подерутся тяжеловесы Сергей Харитонов и Тайрон Спонг.

После окончания карьеры Нурмагомедов купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship. Россиянин выступал в UFC и становился чемпионом промоушена в легком весе. Он трижды защитил титул.

Николай Костюков
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